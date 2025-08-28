На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погиб первый глава Смоленской области Валерий Фатеев

Первый губернатор Смоленской области Валерий Фатеев погиб, попав под поезд
Калачьян Григорий/Фотохроника ТАСС

Умер первый глава администрации Смоленской области Валерий Фатеев, ему было 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Правительство Смоленской области выражает соболезнования родным и близким Валерия Петровича», — говорится в сообщении.

Местное издание «О чем говорит Смоленск» со ссылкой на знакомых Фатеева сообщало, что бывшего губернатора сбил скоростной поезд, когда тот переходил железнодорожные пути.

За пару дней до этого стало известно, что бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался на 66-м году жизни. Он занимал должность главы региона с 1996 по 2007 год. Также в разные годы был членом Совета Федерации РФ, вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом Межведомственной комиссии по делам Совета Европы.

Ранее тесть губернатора Ямала умер на приеме у стоматолога.

