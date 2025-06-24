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Тесть губернатора Ямала умер на приеме у стоматолога

В Тюмени на приеме у стоматолога скончался тесть губернатора ЯНАО Артюхова
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Depositphotos

Тесть губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова скончался на приеме у стоматолога в Тюмени. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на несколько источников.

По их данным, мужчине стало плохо, когда ему ввели некий препарат в частной клинике имплантологии «М-Вита».

В учреждении не стали комментировать инцидент и переадресовали вопросы журналистов в Следственный комитет и департамент здравоохранения Тюменской области.

Издание пишет, что мужчина был похоронен на прошлой неделе в Тюмени. В это время город посещал Дмитрий Артюхов.

В прошлом году жительница Подмосковья скончалась на следующий день после удаления всех зубов в частной стоматологии Москвы. 59-летняя женщина обратилась в частную стоматологию «Менделеев» на Хорошевском шоссе. Она планировала установить импланты, ей удалили 32 зуба и отправили домой. Спустя сутки россиянка почувствовала себя плохо, она пошла в ванную, где потеряла сознание. Муж пострадавшей вызвал скорую помощь, но спасти женщину медики не смогли.

До этого в Подмосковье мужчина умер в стоматологии после введения анестезии. 40-летний россиянин записался на лечение зубов, и процедура должна была проходить под общей анестезией. Стоматологи ввели пациента в медикаментозный сон, но в какой-то момент заметили, что его жизненные показатели начали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в стоматологическом кресле.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $40 млн и спустя 25 дней умер на приеме у стоматолога.

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