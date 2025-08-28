На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Саратовской области попросили Путина помочь построить психбольницу

Губернатор Бусаргин попросил Путина помочь со строительством психбольницы
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критическом состоянии областной клинической психиатрической больницы и попросил поддержать строительство нового здания, передает РИА Новости.

По словам губернатора, износ помещений достиг 70—82%. К учреждению, построенному более века назад и являющемуся объектом культурного наследия, сейчас относятся 20 корпусов, в которых располагается 1000 коек. В 2024 году, по словам губернатора, в больнице получили лечение более 8000 человек.

Однако высокий износ здания не позволяет выдерживать нормы и ГОСТы, говорит Бусаргин. Он уточнил, что на сегодняшний момент власти Саратовской области заказали проектирование и до конца этого года оно будет разработано.

«Это большая больница со всем необходимым: с туберкулезным отделением, с судебно-психиатрическим отделением. И просил бы здесь вашей поддержки в этом направлении», — добавил Бусаргин.

До этого сообщалось, что правительство России выделит около 1,8 млрд рублей на строительство и развитие медицинской инфраструктуры в Орловской, Псковской областях и Алтайском крае.

Ранее в Саратовской области арестовали троих подростков за теракт на железной дороге.

