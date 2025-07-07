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Три российских региона получат деньги на новые больницы и реконструкции

Мишустин: кабмин выделит 1,8 млрд рублей на больницы в трех регионах
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России выделит около 1,8 млрд рублей на строительство и развитие медицинской инфраструктуры в Орловской, Псковской областях и Алтайском крае. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в Орловской области продолжается возведение многопрофильного центра «Орловская клиническая больница». На эти цели из федерального бюджета уже было выделено свыше двух миллиардов рублей. В 2025 году регион получит еще почти 1,3 млрд, чтобы ускорить завершение проекта и открыть центр раньше запланированного срока. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Псковская область получит почти 260 млн рублей. Эти средства направят на строительство нового корпуса Островской межрайонной больницы, а также на реконструкцию медучреждений в Гдове и Себеже.

Алтайскому краю направят около 250 млн рублей на строительство хирургического отделения центра охраны материнства и детства в Барнауле.

Мишустин отметил, что правительство продолжит помогать регионам с развитием здравоохранения, чтобы повысить доступность медицинской помощи и выполнить национальную задачу по укреплению здоровья граждан.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, сколько денег выделят на строительство и ремонт медучреждений за шесть лет.

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