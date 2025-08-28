Педофил накачал родственницу наркотиками и, когда она потеряла сознание, изнасиловал

Судимый за надругательство над несовершеннолетней мужчина из США был пойман после изнасилования родственницы. Об этом сообщает FingerLakes1.com.

Инцидент произошел в Ньюарке. По версии полиции, 38-летний Мэтью Хагар накачал женщину наркотиками и, когда она потеряла сознание, изнасиловал.

Вскоре о ситуации узнали в полиции. Мужчине предъявили обвинения по статьям о сексуальном насилии и инцесте.

«Он был привлечен к ответственности и отправлен в тюрьму округа Уэйн без права внесения залога», – сообщается в публикации.

На данный момент полиция расследует дело.

Известно, что ранее Хагар уже отбывал наказание за подобные преступления. Так, в 2022 году его признали виновным в надругательстве над ребенком, не достигшим 15 лет. О сроке не сообщается, но отмечается, что после этого он попал в список сексуальных преступников третьей степени (категория наивысшего риска).

