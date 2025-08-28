На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педофил накачал родственницу наркотиками и, когда она потеряла сознание, изнасиловал

Freepik

Судимый за надругательство над несовершеннолетней мужчина из США был пойман после изнасилования родственницы. Об этом сообщает FingerLakes1.com.

Инцидент произошел в Ньюарке. По версии полиции, 38-летний Мэтью Хагар накачал женщину наркотиками и, когда она потеряла сознание, изнасиловал.

Вскоре о ситуации узнали в полиции. Мужчине предъявили обвинения по статьям о сексуальном насилии и инцесте.

«Он был привлечен к ответственности и отправлен в тюрьму округа Уэйн без права внесения залога», – сообщается в публикации.

На данный момент полиция расследует дело.

Известно, что ранее Хагар уже отбывал наказание за подобные преступления. Так, в 2022 году его признали виновным в надругательстве над ребенком, не достигшим 15 лет. О сроке не сообщается, но отмечается, что после этого он попал в список сексуальных преступников третьей степени (категория наивысшего риска).

Ранее учитель физкультуры надругался над школьницей, пока в школе никого не было.

