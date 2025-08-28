Россиянин пострадал из-за укуса комара на Шри-Ланке

Турист из РФ почувствовал себя плохо после укуса комара на Шри-Ланке

Российский турист пострадал из-за укуса комара на Шри-Ланке. Парню стало плохо уже в московском аэропорту, когда он сошел с трапа самолет, сообщает Mash.

28-летний житель Подмосковья Евгений почувствовал озноб, сильную головную боль и ломоту в суставах. Температура тела поднялась до 40°C. Евгения экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в инфекционку с лихорадкой денге. После курса капельниц больному стало легче — сейчас он в порядке, восстанавливается в больнице.

Подобные случаи заражения лихорадкой денге среди отдыхающих россиян встречаются, но в эпидемию или пандемию это не перерастет, уверен профессор кафедры «вирусология» биологического факультета МГУ, доктор наук Алексей Аграновский. Он это объяснил тем, что у провоцирующего болезнь вируса такого потенциала нет.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, которое встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Переносчиками вируса являются женские особи комаров, в основном вида Aedes aegypti и в меньшей степени — Aedes albopictus. Заболевание может протекать бессимптомно, сопровождаться лёгкими симптомами или протекать в виде тяжёлой болезни.

