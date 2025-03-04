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Стало известно, грозит ли миру пандемия лихорадки денге

Биолог Аграновский: вызывающий лихорадку денге вирус не может привести к пандемии
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frank60/Shutterstock/FOTODOM

В Юго-Восточной Азии фиксируются массовые случаи заражения лихорадкой денге среди отдыхающих россиян. Однако в эпидемию или пандемию это не перерастет – у провоцирующего болезнь вируса такого потенциала просто нет, объяснил 360.ru профессор кафедры «вирусология» биологического факультета МГУ, доктор наук Алексей Аграновский.

«Мы, конечно, сочувствуем каждому заболевшему в Таиланде и Вьетнаме, но это тот случай, когда специалистам надо держать ухо востро, а населению об этом думать нечего, потому что этот вирус не может вызвать пандемии», — убежден эксперт.

Чтобы заболевание набрало эпидемиологические темпы, должно совпасть множество факторов, в том числе вирус должен передаваться воздушно-капельным путем. В случае с лихорадкой денге распространяют болезнь комары.

Однако и такие очаговые вспышки, которые наблюдаются сейчас на фоне долгих дождей и распространения насекомых, можно было бы побороть вакциной, но ее нужно сначала разработать, отметил Аграновский.

Отметим, что сами жители волны распространения лихорадки воспринимают обычно – так, житель острова Самуи Федор заверил, что наблюдается это каждый год. Он посоветовал регулярно обрабатывать территорию вокруг жилья химикатами и уничтожать полосатых комаров, если те залетят в дом.

Несколько десятков российских туристов подхватили лихорадку денге на Бали. Заболевание протекает крайне тяжело, пациенты испытывают сильнейшую жажду, боли в животе, у них отнимаются ноги. Также сообщалось о вспышке лихорадки денге среди россиян в Таиланде.

Вирусолог ранее объяснил, как не подхватить лихорадку денге в отпуске.

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