Россиянка обвинила соседку в колдовстве и получила штраф

На Алтае местная жительницы обвинила соседку в колдовстве и получила штраф

На Алтае женщина заподозрила соседку в использовании магии и получила штраф за порчу ее имущества. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам разбирательства, жительница села Ключи обратилась в правоохранительные органы, когда обнаружила свои цветы залитыми солевым раствором. Полицейские выяснили, что растения испортила соседка заявительницы. Женщина пояснила, что таким образом пыталась защититься от колдовства владелицы цветов.

Потерпевшая оценила ущерб в две тысячи рублей.

«Мировой судья судебного участка Ключевского района признал соседку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), и назначил ей штраф в размере 300 рублей», — уточнили в пресс-службе управления.

Ранее в Севастополе гость набросился на хозяйку дома, заподозрив ее в колдовстве.