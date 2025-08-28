На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москву пытались ввезти наркотики под видом посудомоечных машин

В Подмосковье задержали украинцев с 135 кг наркотиков под видом бытовой техники
true
true
true
close
Volodymyr Maksymchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Москву пытались ввезти крупную партию наркотиков под видом посудомоечных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что участники организованной группы из Украины перевозили наркотические вещества под предлогом ввоза бытовой техники из Белоруссии в Россию. При получении запрещенных веществ злоумышленники были задержаны сотрудниками Центральной оперативной таможни ФТС России.

В ходе обыска по месту их жительства изъяли более 135 кг наркотиков и психотропных веществ. Перовский районный суд Москвы поместил подозреваемых под стражу на месяц.

За совершение преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время продолжается поиск других участников группы, а ход расследования находится под контролем межрегиональной транспортной прокуратуры.

До этого российские таможенники задержали крупную партию наркотиков, которую пытались ввезти из Италии под видом сырья для пищевой и косметической продукции. Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями нашли в посылке семь пластиковых ведер с порошком.

Ранее полицейские заметили неправильно припаркованную машину и нашли в ней 36 кг наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами