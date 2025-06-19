Российские таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Италии

Российские таможенники задержали крупную партию наркотиков, которую пытались ввезти из Италии под видом сырья для пищевой и косметической продукции. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Сотрудники ФТС совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями нашли в посылке семь пластиковых ведер с порошком. Экспертиза показала, что вещество содержит тетрагидроканнабинол — наркотик из группы каннабисов. Общий вес составил 75 килограммов.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Проверку ведут совместно с МВД, расследование продолжается.

В начале июня сотрудники МВД ликвидировали крупную нарколабораторию в Московской области. После проведения исследований было установлено, что изъято более 98 килограммов мефедрона и свыше 1,3 тысяч килограммов наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик.

Ранее в Курганской области выявили организованный мужем и женой наркоцех.