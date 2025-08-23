В Ленобласти мужчина вымогал у сельчанина полмиллиона рублей и прострелил ему ноги

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в вымогательстве и стрельбе из травматического пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Войсковицы. Женщина сообщила, что неизвестный стрелял в ее мужа возле дома по улице Грунев а. Как установили полицейские, злоумышленник требовал с потерпевшего полмиллиона рублей и прострелив ему ноги, скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемый задержан, им оказался 32-летний безработный житель Гатчины. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», пострадавший доставлен в районную больницу с ранениями обеих голеней. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

