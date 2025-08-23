На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти мужчина вымогал у сельчанина полмиллиона рублей и прострелил ему ноги

В Ленобласти задержали мужчину, прострелившего знакомому ноги
true
true
true
close
ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в вымогательстве и стрельбе из травматического пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Войсковицы. Женщина сообщила, что неизвестный стрелял в ее мужа возле дома по улице Грунев а. Как установили полицейские, злоумышленник требовал с потерпевшего полмиллиона рублей и прострелив ему ноги, скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемый задержан, им оказался 32-летний безработный житель Гатчины. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», пострадавший доставлен в районную больницу с ранениями обеих голеней. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Нальчике спор о заборе между соседями закончился стрельбой. 75-летний местный житель из-за давнего конфликта об общем заборе на границе участков оборудовал огневую позицию на втором этаже своего дома и произвел выстрел из огнестрельного оружия в своего 48-летнего соседа. Мужчина не выжил. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дагестане девушка выстрелила из травмата в подругу.

