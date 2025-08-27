Неизвестный обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге один из детских садов подвергся обстрелу со стороны неизвестного. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 августа на улице Белы Куна — неизвестный совершил выстрелы из пневматического пистолета по окнам детского сада. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили повреждение окна в виде скола. На момент случившегося детей в группе не было, никто не пострадал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1, пункт «а» УК РФ - - хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками стрелка.

До этого в Петербурге подростки устроили стрельбу на детской площадке. Им сделал замечание проходивший мимо мужчина, в ответ один из хулиганов выстрелил в его сторону из светошумового пистолета.

Ранее россиянин обстрелял мужчину, которому его возлюбленная ставила лайки.