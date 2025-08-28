На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альпинистке, застрявшей на горе в Киргизии, отказывали в восхождении на пик Победы

Альпинист Ценцевицкий год назад отказал Наговициной в восхождении на пик Победы
Max Top Photo and Video/Shutterstock/FOTODOM

Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий в 2024 году отказал застрявшей на горе в Киргизии альпинистке Наталье Наговициной в восхождении на пик Победы из-за недостаточной подготовки. Об этом он заявил РИА Новости.

В прошлом году они договорились, что, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были опытнее, то она продолжает восхождение, рассказал альпинист.

Однако Наговицина не смогла выдержать темп других альпинистов, поэтому Ценцевицкий принял решение отказать ей в восхождении на пик и в безопасном месте развернул ее вниз.

По его словам, к восхождению на пик Победы нужно готовиться очень серьезно, но ее подготовки было на тот момент недостаточно.

Он добавил, что на этой горе опасные условия и «спасение утопающих в 99% случаев это дело рук самих утопающих».

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий.

Ранее немецкий альпинист рассказал о попытках спасти Наговицину на пике Победы.

