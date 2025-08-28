На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкий альпинист рассказал о попытках спасти Наговицину на пике Победы

Альпинист Зигмунд: мы пытались спасти Наталью Наговицину на пике Победы
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд вместе с итальянцем Лукой Синигалья пытались спасти сломавшую ногу на пике Победы россиянку Наталью Наговицину. Об этом спортсмен рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Зигмунд и Синигалья нашли на высоте 7250 метров травмированную Наговицину, зафиксировали ей сломанную ногу частью палатки, оставили россиянке еду и газ с расчетом на 4-5 дней, а сами стали спускаться вниз за помощью. Но из-за плохих погодных условий им не удалось осуществить спуск. Альпинистам пришлось больше суток провести в вырытой на склоне горы снежной пещере, и лишь потом они смогли спуститься. Синигалья после спуска не выжил.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий.

Ранее появилась информация, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной.

