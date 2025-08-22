«Боюсь, что она уже не жива». Операция по спасению российской альпинистки вновь отложена

Российская альпинистка Наталья Наговицина, сорвавшаяся при спуске после восхождения на пик Победы и сломавшая ногу, до сих пор не спасена. Спасательные операции не дали результата, а новая была отложена до 25 августа. Вероятно, альпинистки уже нет в живых, так как она находится на высоте 7 тыс. м при температуре -23 градуса, а ее припасы, скорее всего, закончились.

Неудачные спасательные экспедиции

Операция по спасению альпинистки из России Натальи Наговициной отложена до 25 августа из-за сложных погодных условий на пике Победы. Спортсменка по-прежнему находится на высоте порядка 7 км при температуре -23 градуса, а припасы, вода и газ в горелке у нее, вероятно, уже закончились.

«Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильными снегопадами. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью минус 13 градусов», — прокомментировал руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков.

«Я не хочу делать прогнозов, всегда надо надеяться на успех. Но те условия, в которых находится Наталья, и подход к ней, и само место — очень неудобны для спасательной операции: там и пропасти, и ледопады, столько нюансов, что трудно сказать. Надо надеяться, что у нее крепкий организм, что высоту она перенесет хорошо, что спасатели к ней смогут подойти и спустить ее хотя бы на место, где можно транспортировать на вертолете», — рассказала председатель Федерации скалолазания России Татьяна Щеглеватых РИА Новости.

А вот обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в комментарии для Национальной службы новостей усомнился в том, что Наговицина еще жива:

«Гора очень сложная и опасная. Высота 6,9 км – это, так называемый, обелиск. Если она там находится, то шансов на спасение очень мало. Там всегда плохая погода.

Боюсь, что она уже не жива. Для альпиниста подняться на Победу — это большое достижение, очень желанная и достойная цель.

Туда, конечно, нужно идти подготовленным, сходив до этого еще на несколько семитысячников. Это действительно очень серьезный маршрут».

Если сейчас Наговицину все-таки удастся спасти, это будет первым случаем в истории, когда альпиниста, получившего травму удастся эвакуировать с такой высоты.

Что произошло

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы – самую высокую точку Тян-Шаня (7439) метров, а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу.

Российский альпинист Роман Мокринский, спускавшийся вместе с женщиной, оказал ей первую помощь, после чего решил продолжить спуск, чтобы рассказать о ситуации и вызвать спасателей. Спустившись в лагерь альпинистов, Мокринский рассказал о падении своей партнерши, после чего поднимавшиеся вместе с россиянами, но добравшиеся ранее до лагеря немец Гюнтер Зигмунд и давно знавший Наговицину итальянец Лука Синигилья отправились обратно.

Добравшись до места падения Натальи, они передали ей припасы, теплые вещи и газовую горелку, что помогло спортсменке продержаться еще какое-то время.

Однако погодные условия на пике Победы остаются тяжелыми, и потому спасательные экспедиции, отправленные, чтобы помочь россиянке, до сих пор не увенчались успехом.

Сначала 17 августа военный вертолет Кыргызстана, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. При этом пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а один из спасателей – вывих тазовых костей. В итоге самих спасателей забирали другим спасательным вертолетом.

19 августа спасать российскую альпинистку отправились военные Кыргызстана, до того занимавшиеся спасением других групп, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий.

При этом на кадрах, сделанных в тот день дроном, видно как Наталья лежит на горе, причем у нее уже, вероятно, закончились еда с водой, а также газ, чтобы разжечь горелку.

И вот очередная попытка организовать спасательную операцию окончилась из-за погодных условий неудачей. Теперь предполагается, что за Наговициной отправятся 25 августа.

Гибель Синигильи

Вылазка немецкого и итальянского коллег, которые принесли Наговициной припасы сразу после ее падения, окончилась трагично для итальянца.

Сначала они остались на высоте 7000 метров и заночевали рядом с россиянкой, так как были слишком истощены восхождением.

Синигилье, из-за низкой температуры обморозившему руки, на следующий день стало плохо, он консультировался с врачом по рации, и тот предположил у итальянца отек мозга. В итоге альпинист скончался 15 августа.

Зигмунд же и Мокринский благополучно добрались до лагеря и 19 августа были положены в больницу под наблюдение врачей.

В память о муже

Наговицина увлеклась альпинизмом в 2016 году, а уже через четыре года сама стала ходить в горы в качестве руководителя групп.

Четыре года назад россиянка потеряла мужа Сергея, у которого случился инсульт во время совместного восхождения на другую вершину Тян-Шаня – Хан-Тенгри. Наталья отказывалась покидать гору, пока Сергей оставался жив, а через год вернулась в Хан-Тенгри и установила мемориальную доску в память о супруге.