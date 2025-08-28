Юрист рассказал, за размещение чего в Instagram будут штрафовать

Россиянам с 1 сентября запретят заниматься любой деятельностью в заблокированных соцсетях по продвижению товаров, услуг, личного бренда или организации с признаками рекламы. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» юрист Юрий Митин в беседе с «Лентой.ру».

С 1 сентября в России вступает в силу закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах. Под запрет попадает таргетированная реклама, коллаборации с блогерами, нативные интеграции и даже простое упоминание товара или услуги без призыва к действию.

Штрафы для физлиц составят от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 4 до 20 тыс. рублей. Наиболее суровые штрафы грозят юрлицам — от 100 до 500 тысяч рублей. При этом ответственность будут нести и заказчик и распространитель рекламы.

«Правонарушением будет считаться получение и обработка запросов от пользователей (вероятно, мы больше не увидим на данных платформах так раздражавшее многих «ответили в директ»), размещение гиперссылок, визуализация товарных предложений, использование логотипов и упоминание стоимости», — сказал Митин.

