На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, за размещение чего в Instagram будут штрафовать

Юрист Митин: указание цены товара в Instagram будет считаться правонарушением
true
true
true
close
Shutterstock

Россиянам с 1 сентября запретят заниматься любой деятельностью в заблокированных соцсетях по продвижению товаров, услуг, личного бренда или организации с признаками рекламы. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» юрист Юрий Митин в беседе с «Лентой.ру».

С 1 сентября в России вступает в силу закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах. Под запрет попадает таргетированная реклама, коллаборации с блогерами, нативные интеграции и даже простое упоминание товара или услуги без призыва к действию.

Штрафы для физлиц составят от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 4 до 20 тыс. рублей. Наиболее суровые штрафы грозят юрлицам — от 100 до 500 тысяч рублей. При этом ответственность будут нести и заказчик и распространитель рекламы.

«Правонарушением будет считаться получение и обработка запросов от пользователей (вероятно, мы больше не увидим на данных платформах так раздражавшее многих «ответили в директ»), размещение гиперссылок, визуализация товарных предложений, использование логотипов и упоминание стоимости», — сказал Митин.

Ранее юрист объяснил особенности закона о поиске экстремистских материалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами