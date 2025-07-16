Юрист объяснил особенности закона о поиске экстремистских материалов

Перечень материалов, попавших в норму закона об ответственности за поиск заведомо экстремистских материалов, весьма специфичен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Илья Ремесло.

«Хотел бы еще раз отдельно остановиться на норме закона об ответственности за поиск заведомо экстремистских материалов из списка Минюста», — написал он.

Ремесло подчеркнул, что случайно натолкнуться на такие материалы крайне сложно, так как они блокируются на территории России.

«Нет, экстремистские материалы надо искать именно целенаправленно. При этом, надо отграничивать от заведомых экстремистских материалов другие истории. Например, если вы наткнулись на свастику, цитаты Гитлера в интернете — вас никто не будет штрафовать. Случайно ввели какие-то слова в поисковике — тоже не будет, ответственность наступает только за получение доступа к материалам, что сделать без прямого умысла крайне непросто», — отметил он.

Юрист добавил, что аналогичная ситуация возникает, если человек перешел по фейковой ссылке и неумышленно попал на экстремистский контент.

«Ответственность наступает, если человек целенаправленно ищет материал вроде книги Гитлера «Моя борьба» или страницы «Правого сектора» (организация запрещена в России), или иной материал, который однозначно внесен в список Минюста. И только, если он это делает с заведомым умыслом», — подчеркнул Ремесло.

Кроме того, эксперт уточнил, что за использование VPN для просмотра Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) или Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) остается легальным. Законопроект не вводит ответственность за любое использование таких сервисов.

Напомним, Госдума планирует 17 июля рассмотреть законопроект о штрафах за рекламу VPN и их использование для поиска экстремистских материалов, а также ряд других поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).