Суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу о хищениях на фортификациях в Белгороде

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о хищениях на фортификациях

Мещанский районный суд столицы отправил под домашний арест бизнесмена Сергея Серебрянского, подозреваемого в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Серебрянскому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Серебрянский является фигурантом уголовного дела временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

27 августа суд заключил под стражу гендиректора компании «Еврострой» Эдгара Херимяна, которого обвиняют в пособничестве при хищениях на фортификациях в приграничных районах. Следствие считает, что Херимян является подельником врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.

В этот же день сообщалось, что суд арестовал врио вице-губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Ранее силовики провели обыски у вице-губернатора Брянской области.