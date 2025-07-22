Силовики проводят обыски у вице-губернатора Брянской области

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко», — говорится в сообщении.

По данным источника, обыски проводятся дома у чиновника и на его рабочем месте. На данный момент, по его словам, процессуального статуса у Симоненко нет.

Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области.

В марте 2023 года ТАСС сообщал о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. В отношении женщин были возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Позже Telegram-канал Mash писал о задержании Симоненко. По данным канала, Симоненко курировал строительство защитной линии на границе с Украиной. Позже в правительстве региона опровергли эту информацию.

Ранее бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве.