Россиянка из ревности напала на двух девушек в кафе

В Красноярске женщина приревновала мужа и устроила драку в кафе
true
true
true
close
Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая устроила дебош в кафе на почве ревности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в конце прошлого года. По данным следствия, женщина узнала, что ее бывший супруг, с которым они в тот момент разводились, находится в кафе с другой девушкой. Приехав в заведение, обвиняемая подошла к их столику и набросилась на соперницу.

В порыве ярости она нанесла ей несколько ударов по голове пустым бокалом и бутылкой из-под вина. Когда потерпевшая попыталась скрыться за барной стойкой, ревнивица по ошибке напала на другую девушку — администратора, которая была похожа на ее соперницу. Нападавшую смогли остановить лишь другие посетители заведения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Тыве ревнивица избила знакомую снегоуборочной лопатой.

