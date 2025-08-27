В Белгородской области мужчина пострадал во время атаки ВСУ

Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины в результате детонации дрона украинской армии в Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ, где пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Кроме того село Муром подверглось обстрелу. Атака привела к повреждению линии электропередач, аварийные службы приступят к восстановительным работам после одобрения от Минобороны России.

Накануне Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили восемь беспилотников над Крымом. По данным ведомства, атака произошла в период с 7:00 до 7:30 мск.

В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над двумя районами региона уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что дроны были сбиты над Кингисеппским и Лужским районами. Дрозденко подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Каховке после атаки украинских беспилотников загорелись автомобили.