Над Крымом сбили восемь беспилотников

Минобороны: над Крымом уничтожили восемь беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 7:00 до 7:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами страны. Дроны были сбиты над Воронежской, Калужской, Ленинградской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Псковской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Новгородской, Нижегородской и Брянской областями.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на город Каховку в Херсонской области с использованием беспилотников.

Ранее генерал Попов назвал, откуда могли запускать БПЛА по России.

Атаки БПЛА на Россию
