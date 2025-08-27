На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец прошел 800 км за 31 день со своими детьми, чтобы «закалить их»

SCMP: в Китае отец прошел с детьми 800 км за месяц, чтобы укрепить их характер
Douyin

Мужчина из Китая вместе со своей 10-летней дочерью и восьмилетним сыном за 31 день совершил 800-километровый пеший поход, чтобы укрепить характер детей, пишет South China Morning Post.

По словам отца, он хотел помочь детям развить настойчивость и привычку доводить начатое до конца.

«Мои дети склонны легко сдаваться, я хотел, чтобы они научились преодолевать трудности», — отметил он.

Сам мужчина в походе нес 10-килограммовый рюкзак, а каждый ребенок — по 5 кг, проходя не менее 23 км ежедневно.

«Когда я замечал, что они устали, я говорил им, что они сильнее своего отца», — добавил китаец.

Он также установил ежедневный бюджет для детей, и в случае превышения расходов они должны были оплачивать разницу из своих карманных денег.

История вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Комментаторы положительно отнеслись к методам отца, назвав его действия «настоящим воспитанием».

Ранее в Китае родители выгнали сына из дома за низкий балл на экзамене.

