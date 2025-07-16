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Родители выгнали сына из дома за низкий балл на экзамене

SCMP: в Китае родители выгнали сына из дома за низкий балл на экзамене
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Shutterstock/FOTODOM

В Китае школьник, сдавший вступительные экзамены в университет, был выгнан из дома после того, как получил результат ниже ожиданий родителей, пишет South China Morning Post.

По информации местных СМИ, абитуриент не смог вернуться домой — его родители сменили код на двери и прекратили финансовую поддержку. Мотивом послужило недовольство тем, что юноша набрал 575 баллов из 750 возможных, что, по мнению матери с отцом, недостаточно для поступления в один из престижных вузов.

Родители так же заявили, что сын в последнее время увлекался мобильным телефоном, которым они купили ему два года назад. Отец отметил, что подросток обещал использовать устройство только для учебы, но вскоре начал прогуливать занятия и проводить много времени за играми.

Отец предложил сыну выбор: вернуться домой и полностью подчиняться родителям или начать самостоятельную жизнь и искать работу. История вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях Китая. Одни пользователи выразили понимание к позиции родителей, другие же раскритиковали чрезмерное давление на ребенка и завышенные ожидания.

Ранее в Китае девятилетний сын спас мать, сделав ей искусственное дыхание.

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