Силовики задержали подозреваемых в дискредитации имамов Ростовской области

«Блокнот»: двое жителей Ростовской области задержаны по делу об экстремизме
true
true
true

В Ростовской области двоих местных жителей задержали по подозрению в пособничестве экстремистской организации и попытке дискредитировать региональную мусульманскую общину. Об этом сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источники.

Следствие полагает, что мужчины пытались опорочить имена имамов Ростовской области, а также распространяли идеи о нетерпимости по отношению к мусульманам менее радикальных течений и представителям других конфессий.

Предполагается, что задержанные также поддерживали выявленные силовиками ранее ячейки экстремистов.

В домах подозреваемых нашли экстремистскую литературу, порядка 400 тысяч рублей, а также документы, связанные с запрещенной религиозной организацией. Видео задержания экстремистов опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».

До этого в Ростовской области продлили арест муфтию Ахмеду Абусупьянову, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1.

По данным газеты «Коммерсантъ», Абусупьянов считается самопровозглашенным муфтием и сотрудничал с группировкой «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России).

Ранее на Кубани привлекли к ответственности блогера, сжегшего паспорт РФ.

