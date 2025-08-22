На Кубани привлекли к ответственности блогера, сжегшего паспорт РФ

МВД: жителя Кубани привлекли к ответственности за уничтожение паспорта на видео

В Краснодарском крае привлекли к административной ответственности 53-летнего блогера из города Белореченска, который во время стрима сжег свой паспорт и выкрикивал националистические лозунги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что личность совершившего правонарушения мужчины установили в марте текущего года сотрудники центра по противодействию экстремизму. Само видео было снято в 2023 году.

Отмечается, что житель Белореченска уже понес ответственность по статьям КоАП о демонстрировании нацистской атрибутики, о дискредитации ВС РФ, мелком хулиганстве, возбуждении ненависти и неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

До этого сообщалось об инциденте в Томске, где 16-летний подросток нарисовал гигантскую свастику на песке и стал фигурантом дела о за реабилитацию нацизма и пропаганду запрещенного движения. Ему грозит до трех лет колонии.

Ранее в России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма.