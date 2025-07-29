Продлен арест муфтию, который вел переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 28 августа арест подозреваемого в экстремизме муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

«Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24 июля 2025 года… продлили арест на один месяц, до 28 августа 2025 года», — заявили в суде.

Имя Ахмеда Абусупьянова появлялось в материалах СМИ в июне 2024 года. Сообщалось, что он вел переговоры с террористами, взявшими в заложники сотрудников ростовского СИЗО. «Муфтий» даже дал комментарий прессе, заявив, что пытался убедить преступников сдаться, но «было бесполезно».

По данным газеты «Коммерсантъ», Абусупьянов считается самопровозглашенным муфтием. И он сотрудничал с запрещенной в Россией организацией «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России).

В начале июля Абусупьянова арестовали по обвинению в организации экстремистской деятельности. Его заподозрили в распространении радикального ислама. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и по части 2 статьи 213 (хулиганство).

Правоохранители выяснили, что Абусупьянов пропагандировал нетерпимое отношение к представителям других религий, в том числе к мусульманам других течений.

Ранее сообщалось, что муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять свинину.