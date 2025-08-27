На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лужниках стартовала заключительная неделя поп-ап пространства Fonbase

Финальная неделя Fonbase объединит спорт, музыку и лайфстайл
AirPano LLC/Global Look Press

Финальная неделя второго сезона спортивного и культурного поп-ап пространства Fonbase в Лужниках объединит внимание к лайфстайл- и экшн-спорту, встречи со звездами и музыкальные выступления. Об этом сообщили в Fonbet.

Торжественное закрытие базы в Лужниках, открывшейся 3 августа, состоится 31 августа с живым выступлением L'ONE и ретроспективой ключевых моментов сезона.

На протяжении последних дней сезона участников ждут спортивные активности, презентации и встречи с известными атлетами. Например, утренние тренировки от сервиса «Фитмост» предлагают интенсив по боксу и комплекс упражнений для здоровой спины.

Кроме того, 27 августа пройдут отборочные матчи по футболу 4х4, организованные Ассоциацией студенческих спортивных клубов (АССК). Победители получат путевку на «Универ-спортфест». В тот же день основатели бренда Insanity Антон Желтоухов и Артем Шевченко проведут беговую тренировку и расскажут о развитии своего проекта.

Также хоккейный клуб «Авангард» представит новую гостевую форму, разработанную совместно со студией Артемия Лебедева. Гости смогут принять участие в паблик-токе с дизайнерами джерси и получить автографы игроков Джосефа Чеккони и Алексея Егорова.

28 августа состоится Fonbase BMX Park — соревнования среди лучших российских райдеров за призовой фонд в 320 тыс. рублей. Событие откроет шоукейс нового хедлайнера Fonteam Ирека Ризаева. В программе — трюки и связки на рампе и плоскости.

В свою очередь, 30 августа пройдет Fonbase Tennis Culture Day, посвященный культуре тенниса. В программе открытый турнир по пинг-понгу, просмотр подкаста медиа First&Red с Александром Бубликом и Ником Кирьосом, а также трансляция US Open и диджей-сет Ильдара Иксанова.

Закрытие базы состоится 31 августа. Главным событием вечера станет выступление L'ONE, нового амбассадора Fonbet. На разогреве выступят молодой рэп-исполнитель LeTai и DJ 909.

