В Подмосковье предложили новую меру поддержки для студенток с детьми

В России необходимо переводить студенток с детьми на бюджетное обучение. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет ТАСС.

«Знаете, когда я сейчас посмотрела статистику в России, 2,5 млн молодых людей учатся на платных факультетах», — обратила внимание она.

По словам Мишоновой, им приходится занимать деньги у родителей или брать кредиты. Она считает более правильной мерой переводить студенток, которые родили, на бюджет. Омбудсмен подчеркнула, что это будет эффективной мерой поддержки для молодых семей.

Также она выразила мнение, что идея по выплате студенткам при рождении ребенка по пять тысяч рублей в месяц, которую предлагают депутаты Московской областной думы, не будет иметь соответствующий эффект.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая анонсировала, что с 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет определяться исходя из прожиточного минимума и в среднем составит около 90 тысяч рублей. Она пояснила, что выплаты будут единовременными за весь период отпуска по беременности и родам.

