На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье предложили новую меру поддержки для студенток с детьми

Омбудсмен Мишонова предложила переводить на бюджет студенток с детьми
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России необходимо переводить студенток с детьми на бюджетное обучение. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет ТАСС.

«Знаете, когда я сейчас посмотрела статистику в России, 2,5 млн молодых людей учатся на платных факультетах», — обратила внимание она.

По словам Мишоновой, им приходится занимать деньги у родителей или брать кредиты. Она считает более правильной мерой переводить студенток, которые родили, на бюджет. Омбудсмен подчеркнула, что это будет эффективной мерой поддержки для молодых семей.

Также она выразила мнение, что идея по выплате студенткам при рождении ребенка по пять тысяч рублей в месяц, которую предлагают депутаты Московской областной думы, не будет иметь соответствующий эффект.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая анонсировала, что с 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет определяться исходя из прожиточного минимума и в среднем составит около 90 тысяч рублей. Она пояснила, что выплаты будут единовременными за весь период отпуска по беременности и родам.

Ранее стало известно, чего боятся беременные россиянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами