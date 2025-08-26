В Госдуме рассказали о росте пособий беременным студенткам с 1 сентября

С 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет определяться исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе их проживания и в среднем составит около 90 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она пояснила, что выплаты будут единовременными за весь период отпуска по беременности и родам. Средний размер пособия составит 90 202 рубля вместо прежних 23 тыс. рублей. При стандартном отпуске в 140 дней расчет производится исходя из 19 329 рублей за 30 дней. В случае осложненных родов, когда отпуск длится 156 дней, сумма пособия достигнет 100 510 рублей, а при многоплодной беременности и отпуске в 194 дня — 124 994 рубля.

Буцкая отметила, что заявление на получение пособия необходимо подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска. Для этого можно воспользоваться порталом «Госуслуги», обратиться в МФЦ или в клиентскую службу отделения Социального фонда России. Она уточнила, что мера поддержки распространяется на студенток очных отделений вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций.

Депутат подчеркнула, что размер пособия зависит от продолжительности отпуска: если студентка уходит в декрет на поздних сроках, сумма выплат будет пропорционально уменьшена, поскольку отпуск включает 70 дней до родов и 70 дней после. По мнению Буцкой, оптимально уходить в декрет за 70 дней до предполагаемой даты родов, чтобы получить полный размер пособия.

Ранее стало известно, чего боятся беременные россиянки.