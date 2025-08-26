На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о росте пособий беременным студенткам с 1 сентября

Буцкая: пособие по беременности и родам студенткам составит около 90 тыс. рублей
true
true
true
close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября размер пособия по беременности и родам для студенток будет определяться исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе их проживания и в среднем составит около 90 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она пояснила, что выплаты будут единовременными за весь период отпуска по беременности и родам. Средний размер пособия составит 90 202 рубля вместо прежних 23 тыс. рублей. При стандартном отпуске в 140 дней расчет производится исходя из 19 329 рублей за 30 дней. В случае осложненных родов, когда отпуск длится 156 дней, сумма пособия достигнет 100 510 рублей, а при многоплодной беременности и отпуске в 194 дня — 124 994 рубля.

Буцкая отметила, что заявление на получение пособия необходимо подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска. Для этого можно воспользоваться порталом «Госуслуги», обратиться в МФЦ или в клиентскую службу отделения Социального фонда России. Она уточнила, что мера поддержки распространяется на студенток очных отделений вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций.

Депутат подчеркнула, что размер пособия зависит от продолжительности отпуска: если студентка уходит в декрет на поздних сроках, сумма выплат будет пропорционально уменьшена, поскольку отпуск включает 70 дней до родов и 70 дней после. По мнению Буцкой, оптимально уходить в декрет за 70 дней до предполагаемой даты родов, чтобы получить полный размер пособия.

Ранее стало известно, чего боятся беременные россиянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами