Учителя оценили последствия введения нормы на домашние задания для учащихся

Введение строгих норм времени на выполнение домашнего задания учащимися в первую очередь отразится на учителях, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. При этом в точности выполнить требования будет крайне сложно, так как все дети тратят разное время на выполнение одних и тех же упражнений, объяснил он в беседе с НСН.

Так эксперт прокомментировал сообщение главы Минпросвещения Сергея Кравцова о том, что в России вводятся нормы на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, согласованные с Роспотребнадзором. Так, в первом классе школьники должны тратить на выполнение «домашки» 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — 2 часа. По мнению Луховицкого, разбираться с этим придется в первую очередь учителям.

«В реальности это касается учителей – насколько учитель (если это начальная школа, то один учитель) сможет соотнести задания по разным предметам и сделать задания подъемными для учеников, — отметил он. — В каждой школе по-разному будут решать вопрос, каким образом разные учителя будут регулировать количество этих заданий. Этот вопрос невозможно решить сверху одним указом».

При этом важно, что скорость выполнения домашнего задания напрямую зависит от каждого конкретного ребенка, все тратят на это разное время, подчеркнул Луховицкий. Никто не может четко сказать, что какое-то задание нужно обязательно выполнять строго определенным образом за конкретное время, заключил он.

Напомним, Кравцов отметил, что педагоги также должны контролировать домашние задания всех учеников по всем предметам. По его словам, задавать задание на следующий урок следует на текущем уроке. Если есть электронный журнал, учитель должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания уроков, а для объемных заданий, например, рефератов и докладов, детям нужно давать достаточное количество времени.

