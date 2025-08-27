На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье подготовили закон для повышения рождаемости и помощи мамам

Мособлдума систематизирует меры по охране здоровья матери и ребенка
true
true
true
close
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Московской областной думы в рамках осенней сессии планируют рассмотреть законопроект, который объединяет действующие меры по поддержке рождаемости в регионе. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

По словам Голубева, закон систематизирует вопросы охраны здоровья матери и ребенка, повышает эффективность доабортного консультирования и определяет меры, направленные на формирование положительных репродуктивных установок у женщин.

Он подчеркнул, что документ не вводит штрафов или наказаний за решение женщины прервать беременность, а также устанавливает правовые нормы защиты от давления и манипуляций. При этом предупреждения врачей о возможных патологиях в ходе беременности не будут расцениваться как склонение к аборту.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что законопроект закрепит все действующие меры поддержки в Подмосковье: создание центров медико-социальной помощи, психологические и юридические консультации для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, а также информирование о всех региональных мерах соцподдержки. В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии.

Ранее в российских клиниках собрались ввести должность советника по абортам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами