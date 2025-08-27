В Подмосковье подготовили закон для повышения рождаемости и помощи мамам

Депутаты Московской областной думы в рамках осенней сессии планируют рассмотреть законопроект, который объединяет действующие меры по поддержке рождаемости в регионе. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

По словам Голубева, закон систематизирует вопросы охраны здоровья матери и ребенка, повышает эффективность доабортного консультирования и определяет меры, направленные на формирование положительных репродуктивных установок у женщин.

Он подчеркнул, что документ не вводит штрафов или наказаний за решение женщины прервать беременность, а также устанавливает правовые нормы защиты от давления и манипуляций. При этом предупреждения врачей о возможных патологиях в ходе беременности не будут расцениваться как склонение к аборту.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что законопроект закрепит все действующие меры поддержки в Подмосковье: создание центров медико-социальной помощи, психологические и юридические консультации для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, а также информирование о всех региональных мерах соцподдержки. В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии.

Ранее в российских клиниках собрались ввести должность советника по абортам.