На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший руководитель МВД Петербурга получил срок за мошенничество

78: экс-главу МВД Петербурга Умнова приговорили к 12 годам лишения свободы
true
true
true
close
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Бывшего руководителя МВД Санкт-Петербурга Сергея Умнова приговорили к 12 годам заключения за мошенничество. Об этом пишет Telegram-канал 78.

Экс-главу МВД Северной столицы также лишили звания и наград. Кроме того, он должен оплатить штраф в 35 млн рублей.

По данным журналистов, приговор ожидают еще два фигуранта: заместитель Умнова генерал-майор Иван Абакумов и бывший глава регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов.

«По данным следствия, в 2013-2018 годах межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД заключали договоры безвозмездного пользования помещениями, где работали коммерсанты, оказывающие платные услуги автомобилистам», — говорится в посте.

В конце июля этого года сообщалось, что гособвинение также запросило Семенову 11 лет лишения свободы и штраф в размере 9 млн рублей, а Абакумову — 11,5 года колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей. Для Умнова просили восемь лет колонии с таким же штрафом.

Ранее в отношении Тимура Иванова возбудили еще одно уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами