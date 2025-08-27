Бывший руководитель МВД Петербурга получил срок за мошенничество

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Бывшего руководителя МВД Санкт-Петербурга Сергея Умнова приговорили к 12 годам заключения за мошенничество. Об этом пишет Telegram-канал 78.

Экс-главу МВД Северной столицы также лишили звания и наград. Кроме того, он должен оплатить штраф в 35 млн рублей.

По данным журналистов, приговор ожидают еще два фигуранта: заместитель Умнова генерал-майор Иван Абакумов и бывший глава регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов.

«По данным следствия, в 2013-2018 годах межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД заключали договоры безвозмездного пользования помещениями, где работали коммерсанты, оказывающие платные услуги автомобилистам», — говорится в посте.

В конце июля этого года сообщалось, что гособвинение также запросило Семенову 11 лет лишения свободы и штраф в размере 9 млн рублей, а Абакумову — 11,5 года колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей. Для Умнова просили восемь лет колонии с таким же штрафом.

Ранее в отношении Тимура Иванова возбудили еще одно уголовное дело.