СК возбудил еще одно дело против Тимура Иванова — о незаконном хранении оружия

Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело в отношении осужденного за растрату экс-замминистра обороны Тимура Иванова, на этот раз — за незаконное хранение оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах «Кедр», револьвере, а также о дуэльном пистолете и переделанном пистолете Стечкин (АПС). Правоохранители изъяли все это оружие в доме бывшего госслужащего в ходе следствия.

«В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия)», — сказал он.

Сообщается, что на данный момент новое обвинение еще не было предъявлено Иванову официально. При этом отмечается, что сам он ранее давал пояснения на этот счет.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала изъять старинные картины и мотоциклы Иванова и его близких.