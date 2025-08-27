На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австрии украинских беженцев лишат пособий на детей

Министр Плакольм: беженцы с Украины потеряют право на пособие на детей в Австрии
true
true
true
close
Depositphotos

Власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Об этом в комментарии агентству APA сообщила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции альпийской республики Клаудиа Плакольм, передает ТАСС.

Реформу планируют начать осенью. Власти намерены увязать выплаты с готовностью беженцев выйти на работу. Кроме того, при принятии решения о выплатах «будут учитываться индивидуальные жизненные обстоятельства», например «необходимость заботы об очень маленьких детях».

Текущие правила выплат пособия на детей беженцам с Украины продолжат действовать до 31 октября.

Плакольм ранее уже высказывалась за отмену преференциального режима оказания социальной поддержки беженцам с Украины.

Урезать украинских беженцев в пособиях начали и в других странах Европы. Так Польша намерена отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам, не делающим отчисления в Фонд социального страхования страны.

Ранее в Австрии выдали первый гендерно-нейтральный загранпаспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами