В Австрии украинских беженцев лишат пособий на детей

Министр Плакольм: беженцы с Украины потеряют право на пособие на детей в Австрии

Власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Об этом в комментарии агентству APA сообщила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции альпийской республики Клаудиа Плакольм, передает ТАСС.

Реформу планируют начать осенью. Власти намерены увязать выплаты с готовностью беженцев выйти на работу. Кроме того, при принятии решения о выплатах «будут учитываться индивидуальные жизненные обстоятельства», например «необходимость заботы об очень маленьких детях».

Текущие правила выплат пособия на детей беженцам с Украины продолжат действовать до 31 октября.

Плакольм ранее уже высказывалась за отмену преференциального режима оказания социальной поддержки беженцам с Украины.

Урезать украинских беженцев в пособиях начали и в других странах Европы. Так Польша намерена отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам, не делающим отчисления в Фонд социального страхования страны.

