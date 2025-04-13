Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австрии предложили лишить украинских беженцев особого статуса

Министр Австрии Плакольм потребовала прекратить выдачу льгот семьям с Украины
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Украинские беженцы в Австрии отличаются от других иностранцев, которые просят убежище, тем, что получают все льготы сразу. Это становится поводом для манипуляций, поэтому такую практику надо прекратить, заявила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм, пишет Salzburger Nachrichten.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — заявила Плакольм на пресс-конференции.

Министр отметила, что с беженцами с Украины надо обращаться так же, как с другими людьми, у которых есть право на убежище.

До этого с проблемами, возникшими из-за украинских беженцев, столкнулись власти города Киль на севере Германии. По данным издания Bild, банда мигрантов, состоящая примерно из 30 человек, уже около двух лет терроризирует местных жителей. От атак приезжих в основном страдают владельцы бизнеса, из магазинов которых беженцы регулярно крадут вещи. Также горожане жалуются на постоянный шум и потасовки в районе Вики.

Немецкие политики, в частности лидер парламентской фракции СвДП Кристофер Фогт, призывают депортировать беженцев, нарушающих законы. Однако из-за правовых норм Евросоюза сделать это практически невозможно.

Ранее в Европе заявили, что находятся «у самой грани» из-за украинских беженцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами