В Австрии выдали первый гендерно-нейтральный загранпаспорт

Власти Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный загранпаспорт, где вместо отметки «мужской» или «женский» пол указан как «X». Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

В публикации говорится, что документ получил человек, проживающий в Германии, где с 2024 года действует закон о самоопределении гендера, позволяющий официально указывать в отметке с полом divers («иное» или небинарный пол — прим. ред.).

После решения суда Евросоюза от октября прошлого года, изменение гендера, зарегистрированное в одной стране ЕС, должно признаваться и в других странах. Из-за этого, несмотря на отсутствие в Австрии закона о призании небинарного пола, в Вене гражданину выдали загранпаспорт по европейским стандартам.

В статье подчеркивается, что Австрия изначально не хотела удовлетворять запрос, однако заявитель отправил документы повторно и объяснил, что его ситуация «курьезная», поскольку в данный момент с юридической точки зрения у него два разных гендерных статуса, которые меняются каждый раз, когда он пересекает границу.

При этом граждане, которые проживают в Австрии на постоянной основе, не могут получить паспорт с графой «небинарный».

