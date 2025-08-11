На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австрии выдали первый гендерно-нейтральный загранпаспорт

OE24: Австрия впервые выдала гендерно-нейтральный загранпаспорт с отметкой X
true
true
true
close
Depositphotos

Власти Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный загранпаспорт, где вместо отметки «мужской» или «женский» пол указан как «X». Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

В публикации говорится, что документ получил человек, проживающий в Германии, где с 2024 года действует закон о самоопределении гендера, позволяющий официально указывать в отметке с полом divers («иное» или небинарный пол — прим. ред.).

После решения суда Евросоюза от октября прошлого года, изменение гендера, зарегистрированное в одной стране ЕС, должно признаваться и в других странах. Из-за этого, несмотря на отсутствие в Австрии закона о призании небинарного пола, в Вене гражданину выдали загранпаспорт по европейским стандартам.

В статье подчеркивается, что Австрия изначально не хотела удовлетворять запрос, однако заявитель отправил документы повторно и объяснил, что его ситуация «курьезная», поскольку в данный момент с юридической точки зрения у него два разных гендерных статуса, которые меняются каждый раз, когда он пересекает границу.

При этом граждане, которые проживают в Австрии на постоянной основе, не могут получить паспорт с графой «небинарный».

Ранее белорусской блогерше отказали в парижском магазине из-за гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами