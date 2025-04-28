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Пассажирка самолета разделась на борту и справила нужду на кресло

В США пассажирка самолета разделась на борту и справила нужду на кресло
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

В США клиентка авиакомпании Southwest Airlines справила нужду на кресле во время полета. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Филадельфии в аэропорт Мидуэй в Чикаго. Экипаж самолета передал информацию «по ситуации с клиентом» в принимающую воздушную гавань. Они уточнили, что женщина разделась до гола и справила нужду прямо на кресле. По прибытии самолета нарушившую общественный порядок пассажирку встречали полицейские и бригада скорой помощи.

После рейса воздушное судно направили на дополнительный клининг.

Сотрудники компании извинились за случившееся перед клиентами и задержку обратного отправления рейса.

Ранее пассажир авиакомпании United Airlines помочился на пассажира бизнес-класса, пока тот спал.

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