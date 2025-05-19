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Мужчина справил нужду у Вечного огня в Петербурге и получил семь суток ареста

В Петербурге мужчину, справившего нужду у Вечного огня, арестовали на семь суток
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге суд назначил административный арест мужчине, который справил нужду у Вечного огня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Отмечается, что он полностью признал свою вину. Дзержинский районный суд назначил нарушителю наказание в виде семи суток административного ареста.

Инцидент произошел 14 мая. В полицию поступил звонок от очевидца, сообщившего о непристойном инциденте у мемориала на Марсовом поле. По словам заявителя, неизвестный мужчина справил нужду вблизи Вечного огня, а затем скрылся с места происшествия. После этого сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Туле пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду.

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