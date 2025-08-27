На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, как помочь ребенку в первые дни учебы

Психолог Маклакова: в начале учебного года важно не перегружать ребенка
Shutterstock

Начало сентября — время адаптации для детей. В первые недели учебного года важно поддерживать интерес ребенка к учебе, хвалить его за усилия, но не перегружать дополнительными занятиями и секциями. Такой совет в интервью РИАМО дала педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

К слову, как считает психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина, главная задача родителей и близких — помочь ребенку выработать здоровое отношение к школе. Сильная внутренняя мотивация важна не только первоклассникам. Ребенок любого возраста должен понимать, зачем он учится и какую пользу приносят школьные занятия. Слова специалиста цитирует «Москва 24».

«Дать ребенку время на отдых, игры, просто «ничегонеделание» — это важно для восстановления. Благоприятно показывать интерес к школьной жизни через открытые вопросы: «А что сегодня было самым интересным?», «С кем ты поиграл на перемене?» Спрашивать, было ли ему радостно в школе, что нравится, что не нравится», — отметила Маклакова.

Она добавила, что необходимо также создать уютное пространство для учебы — светлое, тихое, без отвлекающих факторов.

Психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что родителям следует создать понятный и стабильный режим, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе перед началом нового учебного года.

Ранее родителям рассказали, что делать, если ребенок боится идти в школу.

