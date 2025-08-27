На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, что делать, если ребенок боится идти в школу

Психолог Маклакова: в начале учебного года дети особо нуждаются в поддержке
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Детская тревога в начале учебного года — нередкое явление. Школьник может бояться учителей, быть неуверенным в своих силах, тревожиться из-за расставания с семьей. Родителям важно не игнорировать это, а помочь ребенку почувствовать поддержку и безопасность. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

К слову, как отмечала в интервью «Москве 24» эксперт Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина, благоприятный эмоциональный настрой важен всегда, а не только в период адаптации. Поэтому детей надо поддерживать в течение всего года: подчеркивать важность старания, говорить о своей гордости за их успехи, искренне радоваться их открытиям.

В случае, если ребенок испытывает тревогу в преддверии 1 сентября, Маклакова советует не говорить: «Тебе стыдно бояться» или «Все ходят — и ты пойдешь». Лучше сказать: «Я понимаю, что тебе страшно. Это нормально. Я рядом».

«За несколько дней до начала учебы можно начать собирать портфель, примерять форму, прогуливаться вместе до школы, рассказывать, что там будет происходить. Также можно создать ритуал прощания, например, «обнимашки на удачу». А фраза: «Я приду за тобой в 12 часов» — если ребенок понимает время — успокоит его, даст чувство уверенности», — сказала специалист.

Если же страх сильный — ребенок постоянно плачет или испытывает телесные симптомы, такие как боль в животе или головная боль, лучше обратиться к психологу, заключила она.

Клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес до этого говорила, что родителям стоит отнестись с пониманием к тому, что ребенок в начале учебного года ленится и плохо усваивает новый материал. Такое состояние, по ее словам, является нормой.

Ранее родителям объяснили, как привить ребенку самоконтроль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами