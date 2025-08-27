Родителям рассказали, что делать, если ребенок боится идти в школу

Детская тревога в начале учебного года — нередкое явление. Школьник может бояться учителей, быть неуверенным в своих силах, тревожиться из-за расставания с семьей. Родителям важно не игнорировать это, а помочь ребенку почувствовать поддержку и безопасность. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

К слову, как отмечала в интервью «Москве 24» эксперт Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина, благоприятный эмоциональный настрой важен всегда, а не только в период адаптации. Поэтому детей надо поддерживать в течение всего года: подчеркивать важность старания, говорить о своей гордости за их успехи, искренне радоваться их открытиям.

В случае, если ребенок испытывает тревогу в преддверии 1 сентября, Маклакова советует не говорить: «Тебе стыдно бояться» или «Все ходят — и ты пойдешь». Лучше сказать: «Я понимаю, что тебе страшно. Это нормально. Я рядом».

«За несколько дней до начала учебы можно начать собирать портфель, примерять форму, прогуливаться вместе до школы, рассказывать, что там будет происходить. Также можно создать ритуал прощания, например, «обнимашки на удачу». А фраза: «Я приду за тобой в 12 часов» — если ребенок понимает время — успокоит его, даст чувство уверенности», — сказала специалист.

Если же страх сильный — ребенок постоянно плачет или испытывает телесные симптомы, такие как боль в животе или головная боль, лучше обратиться к психологу, заключила она.

Клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес до этого говорила, что родителям стоит отнестись с пониманием к тому, что ребенок в начале учебного года ленится и плохо усваивает новый материал. Такое состояние, по ее словам, является нормой.

Ранее родителям объяснили, как привить ребенку самоконтроль.