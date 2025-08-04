Психолог дала советы, которые помогут ребенку адаптироваться к школе

Родителям стоит создать понятный и стабильный режим, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе перед началом нового учебного года. Об этом РИАМО рассказала психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко.

По ее словам, уровень тревожности школьников снизится, если они будут знать, во сколько им вставать, когда обедать и делать уроки. Выстраивать новый режим лучше за одну–две недели до 1 сентября. Кроме того, важно обеспечить детям точку эмоциональной опоры. Например, это может быть брелок на рюкзаке, мягкая игрушка в кармане или блокнот с любимым героем. Это будет создавать ощущение контроля и безопасности в непривычной обстановке.

«Не перегружайте первоклассника кружками и секциями в первые месяцы. Лучше дать время на то, чтобы привыкнуть к классу, учителю и ритму школьной жизни. Адаптация — это ресурсозатратный процесс, ребенку нужно пространство для отдыха и восстановления», — добавила Мироненко.

Кроме того, она подчеркнула важность разговоров с ребенком о его чувствах, мыслях, маленьких победах и страхах.

Результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети (36,2%) опрошенных россиян оценили свои затраты на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Остальные 8,9% затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить мигрантам бесплатно учиться в школах.