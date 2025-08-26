На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕГЭ ждет трансформация под школьную программу

ЕГЭ в 2026 году станет отражением школьной программы
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В России начали менять подход к единому государственному экзамену (ЕГЭ). С 2026 года содержание ЕГЭ будет строго соответствовать школьной программе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор.

Основное изменение в ЕГЭ-2026 будет заключаться в том, что содержание заданий на экзамене должно полностью соответствовать школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подтвердили в Рособрнадзоре.

Для каждого задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, на которых изучался материал. Это сделает испытание более прозрачным и понятным. В русский язык, чтобы школьникам было удобно обжаловать оценки, добавятся нормативные словари как официальный источник.

Главная задача реформы образования, по мнению Рособрнадзора, заключается в том, что ЕГЭ должен проверять знания, полученные на уроках, а не за пределами класса.

До этого сообщалось, что в российских школах изменили правила проведения экзаменов и контрольных работ, а также условия сдачи ЕГЭ. Теперь родители выпускников смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы следить за созданием комфортных условий и защищать права школьников.

Ранее россиянам посоветовали заранее копить на образование детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами