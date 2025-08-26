ЕГЭ ждет трансформация под школьную программу

В России начали менять подход к единому государственному экзамену (ЕГЭ). С 2026 года содержание ЕГЭ будет строго соответствовать школьной программе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор.

Основное изменение в ЕГЭ-2026 будет заключаться в том, что содержание заданий на экзамене должно полностью соответствовать школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подтвердили в Рособрнадзоре.

Для каждого задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, на которых изучался материал. Это сделает испытание более прозрачным и понятным. В русский язык, чтобы школьникам было удобно обжаловать оценки, добавятся нормативные словари как официальный источник.

Главная задача реформы образования, по мнению Рособрнадзора, заключается в том, что ЕГЭ должен проверять знания, полученные на уроках, а не за пределами класса.

До этого сообщалось, что в российских школах изменили правила проведения экзаменов и контрольных работ, а также условия сдачи ЕГЭ. Теперь родители выпускников смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы следить за созданием комфортных условий и защищать права школьников.

