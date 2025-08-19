На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российских школах сократят число контрольных и изменят условия сдачи ЕГЭ

Львова-Белова: в школах контрольные займут не более 10% учебного времени
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах изменили правила проведения экзаменов и контрольных работ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что количество контрольных в новом учебном году сократят — они займут не более 10% учебного времени по каждому предмету. Эти же правила будут распространяться и на всероссийские проверочные работы.

Кроме того, корректировки коснутся процедуры сдачи Единого государственного экзамена. Теперь родители выпускников смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы следить за созданием комфортных условий и защищать права школьников.

Депутат ЛДПР запланировали внести в Госдуму законопроект о возвращении бесплатных продленок для учащихся с 1 по 9 класс. Помимо этого, законопроектом предлагается установить финансирование расходов на организацию присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета. При этом взимать средства для реализации этой цели с родителей будет запрещено, следует из документа.

Ранее в Госдуме оценили нагрузку на бюджет страны от бесплатных продленок в школах.

