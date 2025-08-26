В Московской области спасли собаку из болота

В городе Талдом Московской области спасли собаку, которая оказалась одна на острове среди болота. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, Москва»‎.

Как пишет канал, пса заметила местная жительница, когда гуляла по лесу. Собака сидела на островке суши — вокруг зеленое болото. Как долго там просидело животное, не уточняется.

Местная жительница вызывала спасателей, один из них пробрался к собаке через болото и вынес на сушу на руках.

Как пишет портал Regions, пес поблагодарил специалистов.

«Пока напарник ее нес на руках, она облизала его, а когда выпустили ее на берегу, собака сначала побежала куда-то, а потом оглянулась и вернулась на минуту назад, словно сказать «спасибо» хотела», — сказал второй спасатель.

До этого сотрудники МЧС достали хаски из девятиметрового колодца в поселке Шаста в Калининградской области. Самостоятельно вызволить собаку из узкого бетонного сооружения хозяева не могли. Чтобы достать животное, понадобилась пожарная бригада. Огнеборцы опустили к собаке трехколенную лестницу, застраховали хаски спасательной петлей и вытащили.

Ранее котят в переноске выбросили вместе с мусором в Петербурге.