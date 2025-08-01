В Калиниградском поселке спасли хаски из колодца

Спасатели МЧС достали хаски из девятиметрового колодца в поселке Шаста в Калиниградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Самостоятельно вызволить собаку из узкого бетонного сооружения хозяева не могли. Чтобы достать животное, понадобилась пожарная бригада. Огнеборцы опустили к собаке трехколенную лестницу, застраховали хаски спасательной петлей и вытащили.

До этого сообщалось, что на спасение застрявшего на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге кота выделили патрульный катер. Животное застряло в гранитной облицовке у самой воды, при этом достать его не получается, поскольку кот слишком напуган.

Сейчас опасность для кота представляют проходящие мимо суда, волны от которых могут заставить его захлебнуться. По мнению спасателей, несмотря на риск, эффективнее всего для спасения животного будет протащить его под водой. Операцию планируют провести в ближайшее время.

Ранее в Биробиджане сотрудники МЧС спасли застрявшую на кондиционере кошку.