Котят в переноске выбросили вместе с мусором в Петербурге

В Петербурге семь котят в переноске выбросили вместе с мусором
true
true
true

В Петербурге спасли семерых котят, которых неизвестные выбросили вместе с мусором. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Спецтранс».

Инцидент произошел на мусорообрабатывающем комплексе «Обухово». Сотрудники обнаружили среди мусора переноску с семью котятами, которых кто-то выбросил. Жизни животных спало то, что их привезли не в мусоровозе, а в открытом контейнере.

Котят перенесли в безопасное место, осмотрели, накормили и напоили. Животным около двух месяцев. Они активные, ласковые и приучены к лотку. В данный момент им подыскивают новых хозяев.

До этого петербургский водитель мусоровоза спас новорожденного щенка, найденного в отходах. Животное отогрели в кабине мусоровоза и начали искать ему новый дом.

Ранее в Тольятти собаку покалечили и выбросили в мусоропровод.

