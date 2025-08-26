Лицо невесты осталось парализованным в день свадьбы

Лицо невесты в США осталось парализованным в день свадьбы из-за болезни, пишет Unilad.

По словам Келли Стех, она столкнулась с настоящим кошмаром за несколько дней до своей свадьбы. Потратив целый год на подготовку к торжеству и около $50 тысяч, она внезапно заболела и накануне бракосочетания потеряла возможность двигать половиной лица.

Первые симптомы появились всего за неделю до свадьбы: Стех жаловалась на боль в ухе и затрудненное глотание. Обращение к врачу не выявило серьезных проблем — врачи предположили легкое воспаление и назначили антибиотики и стероиды. Однако вскоре ее состояние резко ухудшилось: ухо опухло и покрылось болезненными волдырями, а затем парализовало правую сторону лица.

Несмотря на тяжелые симптомы, свадьбу отменять было поздно. В день церемонии Келли не могла полностью улыбнуться, страдала от тошноты и сильной усталости. Чтобы скрыть паралич, она даже изменила расположение подружек невесты на фотографиях.

После многочисленных визитов к врачам ей поставили диагноз — синдром Рамсея-Ханта, редкое осложнение, вызванное вирусом ветряной оспы, который может «проснуться» спустя годы и поражать лицевой нерв. Болезнь сопровождается сильными болями, параличом мышц лица, высыпаниями вокруг уха и иногда приводит к потере слуха.

К счастью, Келли удалось частично восстановиться — теперь она может улыбаться.

«Мы рано узнали, что значит обещание «в болезни и в здравии», — прокомментировала она.

