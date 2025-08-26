На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лицо невесты осталось парализованным в день свадьбы

В США лицо невесты парализовало накануне свадьбы из-за синдрома Рамсея-Ханта
true
true
true
close
Kennedy News and Media

Лицо невесты в США осталось парализованным в день свадьбы из-за болезни, пишет Unilad.

По словам Келли Стех, она столкнулась с настоящим кошмаром за несколько дней до своей свадьбы. Потратив целый год на подготовку к торжеству и около $50 тысяч, она внезапно заболела и накануне бракосочетания потеряла возможность двигать половиной лица.

Первые симптомы появились всего за неделю до свадьбы: Стех жаловалась на боль в ухе и затрудненное глотание. Обращение к врачу не выявило серьезных проблем — врачи предположили легкое воспаление и назначили антибиотики и стероиды. Однако вскоре ее состояние резко ухудшилось: ухо опухло и покрылось болезненными волдырями, а затем парализовало правую сторону лица.

Несмотря на тяжелые симптомы, свадьбу отменять было поздно. В день церемонии Келли не могла полностью улыбнуться, страдала от тошноты и сильной усталости. Чтобы скрыть паралич, она даже изменила расположение подружек невесты на фотографиях.

После многочисленных визитов к врачам ей поставили диагноз — синдром Рамсея-Ханта, редкое осложнение, вызванное вирусом ветряной оспы, который может «проснуться» спустя годы и поражать лицевой нерв. Болезнь сопровождается сильными болями, параличом мышц лица, высыпаниями вокруг уха и иногда приводит к потере слуха.

К счастью, Келли удалось частично восстановиться — теперь она может улыбаться.

«Мы рано узнали, что значит обещание «в болезни и в здравии», — прокомментировала она.

Ранее пара отменила свадьбу после странного поступка отца жениха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами