Писатель осудил заявления о принадлежности якутов к язычеству

Писатель Антоновский: якуты — часть христианской культуры
Андрей Сорокин/РИА Новости

Якуты являются частью христианской культуры и Русского мира, их предки также были христианами, отрицать это — значит, отвергать очевидные вещи. Об этом заявил в своем Telegram-канале писатель Роман Антоновский.

Он уточнил, что в Якутии в последнее время проводится политика отрицания христианства — по словам Антоновского, в республике появились люди, которые продвигают идею, что христианство не присуще якутам, так как они являются язычниками. Писатель раскритиковал данные заявления.

«Я недавно был на кладбище моих предков саха и вижу, что они все были христианами. Не нужно переделывать историю, необходимо признать, что мы часть христианской культуры», — подчеркнул Антоновский.

Также он выразил одобрение выступившему по теме в эфире телеканала «Якутия 24» блогеру Алексею Басылаеву.

«Якут-патриот по красоте поясняет якутским пантюркистам и неоязычникам. Жму руку, Алексей!», — заявил Антоновский.

