Вертолет, боровшийся с лесным пожаром во Франции, упал в озеро во время забора воды

Metro: на видео попало падение вертолета в озеро во Франции

Во время борьбы с лесным пожаром над озером Роспорден во Франции вертолет упал в озеро, пытаясь набрать воду для тушения огня, пишет Metro.

По данным префектуры Финистера, вертолет при снижении слишком быстро коснулся воды хвостом и потерял управление. На борту находились пилот и бортовой пожарный, которые смогли самостоятельно покинуть аппарат и благополучно добраться до берега.

Свидетели отмечают, что крушение произошло слишком быстро.

«Он опускался слишком низко и быстро. Я думал, что он взорвется, разобьется на куски. Все произошло менее чем за 10 секунд», — рассказал Дэвид, очевидец событий.

Местные власти похвалили профессионализм и мужество пилота и пожарного, подчеркнув, что авария напоминает о постоянной опасности, с которой сталкиваются пожарные и спасатели во время летнего сезона.

В настоящий момент начато расследование для выяснения точных причин крушения. Вертолет уже заменен другим судном, чтобы обеспечить непрерывность тушения пожаров.

